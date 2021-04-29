Святое место, – Арахамия объяснил намерение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
Накануне президент Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться в Ватикане. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, лучшего места сложно найти.
Источник:24 канал
Такое мнение Арахамия озвучил перед стенами Верховной Рады в комментарии журналистам.
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Почему именно Ватикан
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что "это святое место, которое настроено на достижение мирных договоренностей". Он уверен, что лучше этой страны и Швейцарии сложно что-то найти, поскольку они все мировые войны прошли в статусе нейтралитета.
Если Путин decision maker, человек, который принимает решения по этим вопросам, необходимо с ним говорить. В любых переговорах надо выходить на такого человека, так как они всегда пытаются спрятать этот факт через так называемые "Л/ДНР", которые являются фактически террористическими организациями и нет смысла с ними разговаривать,
– добавил Арахамия.
Он также считает, что встречу должны организовать уже в следующем месяце.
Встреча Зеленского и Путина: главное
- Владимир Зеленский предложил Путину встретиться и обсудить ситуацию обострения на Донбассе. Он призвал провести встречу "в любой точке Донбасса".
- Путин согласился встретиться, но точно не на оккупированной территории. Глава Кремля пригласил Зеленского в Москву. Сказал, что могут обсудить двусторонние отношения.
- Впоследствии Зеленский заявил, что встречу можно провести в Ватикане. У Путина пока лишь сказали, что официально предложений не было.
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