Накануне президент Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться в Ватикане. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, лучшего места сложно найти.

Такое мнение Арахамия озвучил перед стенами Верховной Рады в комментарии журналистам.

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Почему именно Ватикан

Глава фракции "Слуга народа" убежден, что "это святое место, которое настроено на достижение мирных договоренностей". Он уверен, что лучше этой страны и Швейцарии сложно что-то найти, поскольку они все мировые войны прошли в статусе нейтралитета.

Если Путин decision maker, человек, который принимает решения по этим вопросам, необходимо с ним говорить. В любых переговорах надо выходить на такого человека, так как они всегда пытаются спрятать этот факт через так называемые "Л/ДНР", которые являются фактически террористическими организациями и нет смысла с ними разговаривать,

– добавил Арахамия.

Он также считает, что встречу должны организовать уже в следующем месяце.

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