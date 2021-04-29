Українська сторона розглядає для проведення двосторонніх переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна не лише Ватикан. Зустріч може відбутися в Єрусалимі, а також у столиці Австрії Відні.

Про це пише НВ з посиланням на власні джерела. За даними видання, узгодження порядку денного і місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося. Важливо Святе місце, – Арахамія пояснив намір Зеленського зустрітися з Путіним у Ватикані Новина доповнюється...