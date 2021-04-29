Україна запропонує Путіну провести зустріч в Єрусалимі або Відні, – ЗМІ
Українська сторона розглядає для проведення двосторонніх переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна не лише Ватикан. Зустріч може відбутися в Єрусалимі, а також у столиці Австрії Відні.
Джерело:НВ
Про це пише НВ з посиланням на власні джерела. За даними видання, узгодження порядку денного і місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося.
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