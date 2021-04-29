В адміністрації Путіна заявили, що напруга на Донбасі залишається "вищою, ніж норма". Там також висловилися про зустріч президентів Україна та Росії.

Про це говорив речник російського президента Дмитро Пєсков. Таку заяву він зробив 29 квітня. Читайте також Папа Римський нічим не переконає Путіна, – російський журналіст про зустріч у Ватикані Він цинічно додав, що Росія сподівається, що відновлення бойових дій на Донбасі не відбудеться. Зверніть увагу! Саме російські найманці постійно зривають домовленості про перемир'я та обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. Крім цього, прессекретар російського президента зазначив, що досягнути прогресу у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося. Новина доповнюється….