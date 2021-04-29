У Кремлі заявили про високу напругу на Донбасі
В адміністрації Путіна заявили, що напруга на Донбасі залишається "вищою, ніж норма". Там також висловилися про зустріч президентів Україна та Росії.
Джерело:ТАСС
Про це говорив речник російського президента Дмитро Пєсков. Таку заяву він зробив 29 квітня.
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Він цинічно додав, що Росія сподівається, що відновлення бойових дій на Донбасі не відбудеться.
Крім цього, прессекретар російського президента зазначив, що досягнути прогресу у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося.
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