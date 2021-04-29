В администрации Путина заявили, что напряжение на Донбассе остается "выше нормы". Там также высказались о встрече президентов Украины и России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал 29 апреля.

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Он цинично добавил, что Россия надеется, что возобновления боевых действий в Донбассе не произойдет.

Обратите внимание! Именно российские наемники постоянно срывают договоренности о перемирии и обстреливают позиции ВСУ на Донбассе.

Кроме этого, пресс-секретарь российского президента отметил, что достичь прогресса в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.

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