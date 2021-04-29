В Кремле заявили о высоком напряжении на Донбассе
В администрации Путина заявили, что напряжение на Донбассе остается "выше нормы". Там также высказались о встрече президентов Украины и России.
Источник:ТАСС
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал 29 апреля.
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Он цинично добавил, что Россия надеется, что возобновления боевых действий в Донбассе не произойдет.
Кроме этого, пресс-секретарь российского президента отметил, что достичь прогресса в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.
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