Украинская сторона рассматривает для проведения двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина не только Ватикан. Встреча может состояться в Иерусалиме, а также в столице Австрии Вене.

Об этом пишет НВ со ссылкой на собственные источники. По данным издания, согласование повестки дня и места предстоящего саммита по дипломатическим каналам уже началось. Важно Святое место, – Арахамия объяснил намерение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане Новость дополняется...