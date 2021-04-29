Украина предложит Путину провести встречу в Иерусалиме или Вене, – СМИ
Украинская сторона рассматривает для проведения двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина не только Ватикан. Встреча может состояться в Иерусалиме, а также в столице Австрии Вене.
Источник:НВ
Об этом пишет НВ со ссылкой на собственные источники. По данным издания, согласование повестки дня и места предстоящего саммита по дипломатическим каналам уже началось.
Важно Святое место, – Арахамия объяснил намерение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
Новость дополняется...
Поделиться новостью