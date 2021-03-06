Вперше в історії Папа Римський Франциск завітав до Іраку. Ще одна історична подія сталася на другий день його візиту – він зустрівся з найвпливовішою духовною особою серед шиїтів країни аятолою Алі ас-Сістані.

Зустріч Папи Римського та лідера шиїтів Іраку відбулася 6 березня. Для цього понтифік прибув до священного для шиїтів міста Ен-Наджаф. До слова, шиїти – найбільша релігійна громада Іраку.

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Деталі

Кортеж із Папою Римським проїхав вулицями Ен-Наджафа до мечеті імама Алі. Неподалік святині аятолла десятиліттями знімає будинок.

Біля житла аятоли понтифіка вітали іракці в традиційних шатах. Також на знак миру в небо випустили білих голубів.

Сама ж зустріч Франциска та Алі ас-Сістані пройшла за закритими дверима.

За даними AP, цій історичній зустрічі передували місяці узгоджень між Ватиканом і представниками аятолли.



Ватикан і представники шиїтів Іраку довго домовлялися про зустріч лідерів / Фото AP Photo

Цікавий момент

Раніше Франциск вже зустрічався з духовними лідерами мусульман-сунітів – в Бангладеш, Марокко, Туреччині та ОАЕ.

У 2019 року в Абу-Дабі понтифік спілкувався з шейхом Ахмедом ат-Тайебом – імамом мечеті Аль-Азхар у Каїрі і ключовою фігурою для сунітів. За підсумками зустрічі папа римський і шейх підписали документ із закликом розвивати діалог християн і мусульман.

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Візит Папи Римського в Ірак: головне

До Багдаду він прибув у п’ятницю, 5 березня.

Це перший візит в Ірак очільника Римо-католицької церкви і перша поїздка понтифіка за кордон з початку пандемії коронавірусу. Папа римський наполягав на візиті, попри складну ковідну ситуацію в Іраку.

Головна мета поїздки – спробувати домогтися захисту для місцевих християн. Річ у тім, що за останні 2 десятиліття число християн в Іраку знизилася з майже півтора мільйона до 250 тисяч. Причини – громадянська війна та насильства з боку бойовиків"Ісламської держави".

7 березня понтифік вирушить до міста Мосул на півночі країни. Тут він промовить на Церковній площі молитву за жертв війни з Ісламською державою.