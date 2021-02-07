Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на офіційну посаду до Синоду єпископів. Сестра Наталі Бекар стала однією із заступниць секретаря архієрейського Синоду.

Синод єпископів консультує Папу Римського, а також вирішує певні спірні питання в діяльності Католицької церкви.

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Після призначення сестра Бекар має право голосу в цьому органі. Щодо її обов'язків, то вона супроводжуватиме секретаря Синоду та виконуватиме його доручення.

Призначення Франциска Наталі Бекар охарактеризувала як "довіру до жінок у церкві". Адже останнім часом понтифіка все частіше закликали вводити жінок на посади.

Цікаво! Наталі Бекар – 52 роки. Вона уродженка Фонтенбло, Франція. Вивчала маркетинг та філософію. Працювала у Бейруті у католицькій школі вчителькою. До сестер Ксав'є приєдналась у 2005 році. Веде активну просвітницьку та волонтерську діяльність.



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