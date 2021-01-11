У Римсько-католицькій церкві розширили права жінок на виконання функцій під час богослужінь. Відповідний указ 11 січня підписав Папа Римський.

Які функції тепер виконуватимуть жінки у Церкві

Жінкам офіційно дозволили читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння. Про це повідомляє Vaticannews.

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Служіння жінок вже давно відбувається на практиці, однак Папа Римський узаконив це офіційно.

Насправді жінки, які читають Боже слово під час літургійних богослужінь чи прислуговують при вівтарі як міністранти чи роздавачі Євхаристії, не є чимось новим у житті сучасної Церкви. Але дотепер це відбувалося без інституційного мандату,

– мовиться у повідомлені.

Чи можуть жінки стати священниками

У Ватикані наголосили, що служіння жінок відрізняються від рукопокладеного служіння, яке здійснюють священники. Тобто це означає, що розширені права є автоматичним підґрунтям того, що жінкам дозволять бути священниками.