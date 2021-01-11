В Римско-католической церкви расширили права женщин на выполнение функций во время богослужений. Соответствующий указ 11 января подписал Папа Римский.

Какие функции теперь будут выполнять женщины в церкви

Женщинам официально разрешили читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения. Об этом сообщает Vaticannews.

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Служение женщин уже давно происходит на практике, однако Папа Римский узаконил это официально.

На самом деле женщины, читающие Божье слово во время литургических богослужений или прислуживающие при алтаре, как министранты или раздатчики Евхаристии, не являются чем-то новым в жизни современной Церкви. Но до сих пор это происходило без институционального мандата,

– говорится в сообщении.

Могут ли женщины стать священниками

В Ватикане отметили, что служения женщин отличаются от рукоположенного служения, которое совершают священники. То есть это означает, что расширенные права являются автоматической основой того, что женщинам все же позволят быть священниками.