Папа Франциск 3 января выступил со своей первой воскресной речью в 2021 году. В ней глава Римско-католической церкви осудил тех, кто на праздники уехал отдыхать и "не подумал о других".

Даже сегодня у многих людей есть соблазн заботиться только о своих интересах, вести войны и концентрироваться только на экономическом аспекте. Об этом заявил Папа Франциск, которого цитирует Vatican News.

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Я прочитал в газете, что меня глубоко огорчило: в одной стране, забыл какой, свыше 40 самолетов взлетели, чтобы позволить людям убежать от карантина и наслаждаться выходными,

– рассказал глава Римско-католической церкви.

Он выразил удивление, что все эти добрые люди не подумали о тех, кто остается дома, и экономических проблемах, с которыми сталкиваются те люди, которые не могут покинуть дом из-за карантина.

Папа Франциск убежден, что те люди, которые бежали от карантина, думали лишь о том, чтобы провести выходные в собственное удовольствие, а это причиняет ему большую боль.

"Свои особые поздравления с Новым годом адресую тем, кто встретил его в трудном положении – больным, безработным, тем, кто живет в состоянии угнетения или эксплуатации", – резюмировал Папа Франциск.

Что Папа Франциск еще говорил о карантине