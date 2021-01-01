Папа Римский Франциск выступил со своей традиционной новогодней молитвой "Ангел Господний". Он призвал к миру во всем мире.

Накануне он пропустил новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили на сайте Vatican News.

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Не упомянул о плохом самочувствии

Папа Франциск выступил за кафедрой в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. Во время речи он не проявлял признаков дискомфорта и не упомянул о своей болезни.

О чем говорил

Он выразил надежду, что 2021 год станет для всех годом братской солидарности и мира. А также – годом, наполненным ожиданием и надеждами.

Драматические события, ознаменовавшие путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, учат нас тому, насколько важно проявлять внимание к проблемам других людей и разделять их тревоги,

– отметил Папа Римский Франциск.

Развитие культуры заботы

Кроме этого, Папа Франциск объяснил, что говорится о развитии менталитета и культуры заботы.

Он добавил: "Мир – это не просто отсутствие войны, а жизнь, полная смысла, цель которой – личная самореализация и братское общение с другими. Мир – это прежде всего дар Божий, его следует просить усердной молитвой, терпеливым и важным диалогом, ведя сотрудничество, открытое к истине и справедливости, всегда учитывая законные чаяния людей".

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