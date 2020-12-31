Папа Римский не возглавит новогоднюю мессу: причина
Из-за проблем со здоровьем Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайшие богослужения. Однако 1 января он проведет молитву "Ангел Господень".
Папа Франциск будет во главе праздничной мессы
Информацию о том, что Папа Римский не сможет возглавить новогоднюю мессу, сообщил пресс-центр Ватикана.
Ранее Папа Римский провел рождественскую мессу в условиях пандемии: видео
Из-за болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером (31 декабря – 24 канал) и завтра утром (1 января – 24 канал) не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра,
– говорится в сообщении.
Однако Папа Римский проведет молитву "Ангел Господень" 1 января. Ее будут транслировать из библиотеки Апостольского дворца, как и было запланировано ранее.
Согласно сообщению, вечернюю и благодарственную молитву за уходящий год, 31 декабря вечером возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин.
Поделиться новостью