Из-за проблем со здоровьем Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайшие богослужения. Однако 1 января он проведет молитву "Ангел Господень".

Папа Франциск будет во главе праздничной мессы

Информацию о том, что Папа Римский не сможет возглавить новогоднюю мессу, сообщил пресс-центр Ватикана.

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Из-за болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером (31 декабря – 24 канал) и завтра утром (1 января – 24 канал) не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра,

– говорится в сообщении.

Однако Папа Римский проведет молитву "Ангел Господень" 1 января. Ее будут транслировать из библиотеки Апостольского дворца, как и было запланировано ранее.

Согласно сообщению, вечернюю и благодарственную молитву за уходящий год, 31 декабря вечером возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин.

Обратите внимание! Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о конфликте на Востоке Украины. Он отметил, что мир нуждается в братстве.