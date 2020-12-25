Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о конфликте на востоке Украины. Он подчеркнул, что сейчас мир нуждается в братстве.

Папа Франциск призвал не возводить барьеры во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.

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Папа Римский подчеркнул, что "мы все в одной лодке" и попросил у высших сил поддержки диалога, который приведет к миру и примирению.

Пусть же Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины. В этот исторический момент мы больше, чем когда-либо прежде, нуждаемся в братстве,

– добавил он.

Заметим, что 24 декабря Папа Римский провел в Ватикане первую в истории рождественскую мессу в условиях пандемии COVID-19. Из-за карантинных мероприятий он отказался от одной из любимейших традиций людей: благословения "Urbi et Orbi" на площади святого Петра. Кроме того, количество участников мессы из-за пандемии пришлось ограничить.

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