Папа Римський Франциск під час різдвяного послання "Urbi et Orbi" згадав про конфлікт на сході України. Він підкреслив, що наразі світ потребує братерства.

Папа Франциск закликав не зводити бар'єри під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Vatican News.

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Папа Римський наголосив, що "ми всі в одному човні" і попросив у вищих сил підтримки діалогу, який приведе до миру та примирення.

Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню у Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України. В цей історичний момент ми більше, ніж будь-коли раніше, потребуємо братерства,

– додав він.

Зауважимо, що 24 грудня Папа Римський провів у Ватикані першу в історії різдвяну месу в умовах пандемії COVID-19. Через карантинні заходи він відмовився від однієї з найулюбленіших традицій людей: благословення "Urbi et Orbi" на площі святого Петра. Крім того, кількість учасників меси через пандемію довелося обмежити.

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