Папа Римский провел рождественскую мессу в условиях пандемии: видео
Папа Римский 24 декабря провел в Ватикане первую в истории рождественскую мессу в условиях пандемии COVID-19. Из-за карантинных мероприятий он отказался от одной из любимейших традиций людей: благословение "Urbi et Orbi" на площади святого Петра.
Количество участников мессы из-за пандемии пришлось ограничить. Об этом говорится в сообщении "Новостей Ватикана".
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Торжества начались в 22:00. Традиционное начало мессы в 00:00 пришлось отменить из-за комендантского часа, который ввели власти Италии.
Пара Римский подчеркнул, что Рождество дает людям силу выдержать все испытания и возродиться.
Любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она – безвозмездная, она – чистейшая благодать,
- заметил глава Римско-католической церкви
Кроме того, перед мессой Папа Римский обратился к руководителям Ливана и Южного Судана. Он пожелал их народам мира и стабильности. Глава Римско-католической церкви также напомнил о своем желании посетить обе страны.
Рождественская месса в Ватикане: смотрите видео
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