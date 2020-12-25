Папа Римский 24 декабря провел в Ватикане первую в истории рождественскую мессу в условиях пандемии COVID-19. Из-за карантинных мероприятий он отказался от одной из любимейших традиций людей: благословение "Urbi et Orbi" на площади святого Петра.

Количество участников мессы из-за пандемии пришлось ограничить. Об этом говорится в сообщении "Новостей Ватикана".

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Торжества начались в 22:00. Традиционное начало мессы в 00:00 пришлось отменить из-за комендантского часа, который ввели власти Италии.

Пара Римский подчеркнул, что Рождество дает людям силу выдержать все испытания и возродиться.

Любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она – безвозмездная, она – чистейшая благодать,

- заметил глава Римско-католической церкви

Кроме того, перед мессой Папа Римский обратился к руководителям Ливана и Южного Судана. Он пожелал их народам мира и стабильности. Глава Римско-католической церкви также напомнил о своем желании посетить обе страны.

Обратите внимание! В Ливане в городе Бейрут прогремел взрыв, унесший жизни почти 200 человек. Южный Судан страдает от насилия между различными этническими группами.

Рождественская месса в Ватикане: смотрите видео