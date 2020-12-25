Папа Римський 24 грудня провів у Ватикані першу в історії різдвяну месу в умовах пандемії COVID-19. Через карантинні заходи він відмовився від однієї з найулюбленіших традицій людей: благословення "Urbi et Orbi" на площі святого Петра.

Кількість учасників меси через пандемію довелося обмежити. Про це мовиться у повідомленні "Новин Ватикану".

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Урочистості розпочалися о 22:00. Традиційний початок меси о 00:00 довелося скасувати через комендантську годину, яку запровадила влада Італії.

Пара Римський наголосив, що Різдво дає людям силу витримати усі випробування і відродитися.

Любов Бога до нас не залежить і ніколи не буде залежати від нас самих: вона – безоплатна, вона – найчистіша благодать,

– зауважив глава Римо-католицької церкви

Окрім того, перед месою Папа Римський звернувся до керівників Лівану та Південного Судану. Він побажав їхнім народам миру та стабільності. Глава Римо-католицької церкви також нагадав про своє бажання відвідати обидві країни.