Через проблеми зі здоров'ям Папа Римський Франциск не очолюватиме найближчі богослужіння. Однак 1 січня він проведе молитву "Ангел Господній".

Папа Франциск не буде на чолі святкової меси

Інформацію про те, що Папа Римський не зможе очолити новорічну месу, повідомив пресцентр Ватикану.

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Через болючу невралгію сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері (31 грудня – 24 канал) та завтра вранці (1 січня – 24 канал) не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра,

– йдеться у повідомленні.

Однак Папа Римський проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня. Її транслюватимуть з бібліотеки Апостольського палацу, як і було заплановано раніше.

Відповідно до повідомлення, вечірню та подячну молитву за рік, який минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня – кардинал П'єтро Паролін.

Зверніть увагу! Папа Римський Франциск під час різдвяного послання "Urbi et Orbi" згадав про конфлікт на Сході України. Він наголосив, що світ потребує братерства.