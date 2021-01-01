Папа Римський Франциск виступив зі своєю традиційною новорічною молитвою "Ангел Господній". Він закликав до миру у всьому світі.

Напередодні він пропустив новорічну месу через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомили на сайті Vatican News.

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Не згадав про погане самопочуття

Папа Франциск виступив за кафедрою у бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані. Під час промови він не виявляв ознак дискомфорту та не згадав про свою недугу.

Про що говорив

Він висловив надію, що 2021 рік стане для всіх роком братерської солідарності та світу. А також – роком, наповненим сподіваним очікуванням і надіями.

Драматичні події, що ознаменували шлях людства минулого року, особливо пандемія, вчать нас тому, наскільки важливо проявляти увагу до проблем інших людей і поділяти їхні тривоги,

– зазначив Папа Римський Франциск.

Розвиток культури турботи

Окрім цього, Папа Франциск пояснив, що мовиться про розвиток менталітету і культури турботи.

Він додав: "Мир — це не просто відсутність війни, а життя, повне сенсу, мета якого — особиста самореалізація і братнє спілкування з іншими. Мир — це насамперед дар Божий, його слід просити старанною молитвою, терплячим і поважним діалогом, ведучи співпрацю, відкриту до істини та справедливості, завжди враховуючи законні сподівання людей".

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