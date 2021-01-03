Папа Франциск 3 січня виступив зі своєю першою недільною промовою у 2021 році. У ній глава Римо-католицької церкви засудив тих, хто на свята поїхав відпочивати й "не подумав про інших".

Навіть сьогодні в багатьох людей є спокуса дбати тільки про свої інтереси, вести війни й концентруватися тільки на економічному аспекті. Про це заявив Папа Франциск, якого цитує Vatican News.

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Я прочитав дещо в газеті, що глибоко мене засмутило: в одній країні, забув якій, понад 40 літаків злетіли, щоб дозволити людям втекти від карантину й насолоджуватися вихідними,

– розповів глава Римо-католицької церкви.

Він висловив здивування, що всі ці добрі люди не подумали про тих, хто залишається вдома, й економічні проблеми з якими зіштовхуються ті люди, які не можуть залишити дім через карантин.

Папа Франциск переконаний, що ті люди, які втікали від карантину, думали лише про те, аби провести вихідні у власне задоволення, а це завдає йому великого болю.

"Свої особливі вітання з Новим роком адресую тим, хто зустрів його в скрутному становищі – хворим, безробітним, тим, хто живе в стані пригнічення чи експлуатації", – резюмував Папа Франциск.

Що Папа Франциск ще говорив про карантин