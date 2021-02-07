Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на официальную должность в Синод епископов. Сестра Натали Бекар стала одной из заместительниц секретаря Архиерейского Синода.

Синод епископов консультирует Папу Римского, а также решает определенные спорные вопросы в деятельности Католической церкви.

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После назначения сестра Бекар имеет право голоса в этом органе. Что касается ее обязанностей, то она будет сопровождать секретаря Синода и выполнять его поручения.

Назначение Франциска Натали Бекар охарактеризовала как "доверие к женщинам в церкви". Ведь в последнее время все чаще призывали вводить женщин на должности.

Интересно! Натали Бекар – 52 года. Она уроженка Фонтенбло, Франция. Изучала маркетинг и философию. Работала в Бейруте в католической школе учительницей. К сестрам Ксавье присоединилась в 2005 году. Ведет активную просветительскую и волонтерскую деятельность.



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