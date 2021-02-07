Женщина впервые в истории получила должность в Синоде епископов: детали о назначении
Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на официальную должность в Синод епископов. Сестра Натали Бекар стала одной из заместительниц секретаря Архиерейского Синода.
Источник:Vatican News
Синод епископов консультирует Папу Римского, а также решает определенные спорные вопросы в деятельности Католической церкви.
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После назначения сестра Бекар имеет право голоса в этом органе. Что касается ее обязанностей, то она будет сопровождать секретаря Синода и выполнять его поручения.
Назначение Франциска Натали Бекар охарактеризовала как "доверие к женщинам в церкви". Ведь в последнее время все чаще призывали вводить женщин на должности.
Что известно о Синоде епископов?Орган создан в 1965 году Папой Павлом VI. Это было сделано по просьбе участников Второго Ватиканского Собора. Сейчас Синод возглавляет кардинал Марио Грехом.
Данные из Vatican News
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