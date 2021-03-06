Историческая встреча: Папа Римский провел переговоры с лидером шиитов Ирака
Впервые в истории Папа Римский Франциск посетил Ирак. Еще одно историческое событие произошло на второй день его визита - он встретился с самым влиятельным духовным лицом среди шиитов страны аятоллой Али ас-Систани.
Источник:AP News
Встреча Папы Римского и лидера шиитов Ирака состоялась 6 марта. Для этого понтифик посетил священный для шиитов город Эн-Наджаф. К слову, шииты – крупнейшая религиозная община Ирака.
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Детали
- Кортеж с Папой Римским проехал по улицам Эн-Наджафа в мечеть имама Али. Недалеко от святыни аятолла десятилетиями снимает дом.
- Возле жилья аятоллы понтифика приветствовали иракцы в традиционных одеждах. Также в знак мира в небо выпустили белых голубей.
- Сама же встреча Франциска и Али ас-Систани прошла за закрытыми дверями.
- По данным AP, этой исторической встречи предшествовали месяцы согласований между Ватиканом и представителями аятоллы.
Ватикан и представители шиитов Ирака долго договаривались о встрече лидеров / Фото AP Photo
Интересный момент
Ранее Франциск уже встречался с духовными лидерами мусульман-суннитов – в Бангладеш, Марокко, Турции и ОАЭ.
В 2019 году в Абу-Даби понтифик общался с шейхом Ахмедом ат-Тайебом – имамом мечети Аль-Азхар в Каире и ключевой фигурой для суннитов. По итогам встречи папа римский и шейх подписали документ с призывом развивать диалог христиан и мусульман.
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Визит Папы Римского в Ирак: главное
- В Багдад он прибыл в пятницу, 5 марта.
- Это первый визит в Ирак главы Римско-католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии коронавируса. Папа римский настаивал на визите, несмотря на сложную ковидную ситуацию в Ираке.
- Главная цель поездки – попытаться добиться защиты местных христиан. Дело в том, что за последние 2 десятилетия число христиан в Ираке снизилась с почти полтора миллиона до 250 тісяч. Причины – гражданская война и насилие со стороны боевиков "Исламского государства".
- 7 марта понтифик отправится в город Мосул на севере страны. Здесь он произнесет на Церковной площади молитву о жертвах войны с Исламским государством.
Кто такие шииты?
Это общий термин, обозначающий последователей ряда течений ислама. Они признают единственно законными преемниками пророка Мухаммеда только Али ибн Абу Талиба и его потомков по главной линии. Шииты – второе по числу сторонников (после суннитов) направление в исламе.
Как и все мусульмане, шииты верят в посланническую миссию пророка Мухаммеда. Отличительной чертой является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать Имамам. Последние – это предназначенные Богом, избранные лица из числа потомков пророка. К ним они собственно и относят Али ибн Абу Талиба и его потомков. Вместе с тем они не признают выборных лиц – халифов. В то же время шииты критически относятся к халифату первых трех халифов Абу Бакра, Умара и Усмана.
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