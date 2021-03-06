Впервые в истории Папа Римский Франциск посетил Ирак. Еще одно историческое событие произошло на второй день его визита - он встретился с самым влиятельным духовным лицом среди шиитов страны аятоллой Али ас-Систани.

Встреча Папы Римского и лидера шиитов Ирака состоялась 6 марта. Для этого понтифик посетил священный для шиитов город Эн-Наджаф. К слову, шииты – крупнейшая религиозная община Ирака.

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Детали

Кортеж с Папой Римским проехал по улицам Эн-Наджафа в мечеть имама Али. Недалеко от святыни аятолла десятилетиями снимает дом.

Возле жилья аятоллы понтифика приветствовали иракцы в традиционных одеждах. Также в знак мира в небо выпустили белых голубей.

Сама же встреча Франциска и Али ас-Систани прошла за закрытыми дверями.

По данным AP, этой исторической встречи предшествовали месяцы согласований между Ватиканом и представителями аятоллы.



Ватикан и представители шиитов Ирака долго договаривались о встрече лидеров / Фото AP Photo

Интересный момент

Ранее Франциск уже встречался с духовными лидерами мусульман-суннитов – в Бангладеш, Марокко, Турции и ОАЭ.

В 2019 году в Абу-Даби понтифик общался с шейхом Ахмедом ат-Тайебом – имамом мечети Аль-Азхар в Каире и ключевой фигурой для суннитов. По итогам встречи папа римский и шейх подписали документ с призывом развивать диалог христиан и мусульман.

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Визит Папы Римского в Ирак: главное

В Багдад он прибыл в пятницу, 5 марта.

Это первый визит в Ирак главы Римско-католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии коронавируса. Папа римский настаивал на визите, несмотря на сложную ковидную ситуацию в Ираке.

Главная цель поездки – попытаться добиться защиты местных христиан. Дело в том, что за последние 2 десятилетия число христиан в Ираке снизилась с почти полтора миллиона до 250 тісяч. Причины – гражданская война и насилие со стороны боевиков "Исламского государства".

7 марта понтифик отправится в город Мосул на севере страны. Здесь он произнесет на Церковной площади молитву о жертвах войны с Исламским государством.