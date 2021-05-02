Дмитро Кулеба заявив, що йому подобається, як Україна, створюючи різні пропозиції та ситуації, змушує Росію реагувати. Зокрема керівник Кремля Путін вимушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Володимира Зеленського про зустріч.

Оптимальний сценарій для зустрічі

Глава МЗС зазначив, що зустрічатися потрібно, але на нейтральній території, або у зоні військового конфлікту. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Я думаю, що тут дуже просто. Перше. Зустрічатися потрібно. Тому що ми розуміємо, що вести перемовини потрібно з Путіним. Він ухвалює рішення. Друге. Є певні традиції в міжнародній практиці. У таких випадках сторони зустрічаються або на нейтральній території, або в безпосередній зоні конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі,

– сказав міністр.

Він наголосив, що є усталена міжнародна практика і на неї потрібно спиратися. За його словами, "тут Росії не потрібно вигадувати якісь велосипеди".

Чому переговори про зустріч веде Єрмак

Дмитро Кулеба також пояснив, що переговори про зустріч веде Андрій Єрмак, бо "живим є зараз по суті тільки нормандський формат на рівні радників", де Україну якраз представляє очільник Офісу Президента.

Водночас дипломат поінформував, що МЗС завжди готове долучитися до організації цієї зустрічі.

"Безумовно, якщо така зустріч вже стане конкретикою, МЗС формуватиме позицію, готуватиме всі матеріали. Але ці переговори щодо, власне, домовленості про зустріч зараз ведуться по тій лінії, яку я озвучив", – додав він.

Які питання можуть обговорюватися

Міністр акцентував увагу на тому, що головна мета розмови президента Володимира Зеленського з Путіним – це припинення війни на Донбасі та деокупація наших територій.

При чому, запевняю вас, президент України, коли говорить про деокупацію територій, має на увазі і Донбас, і Крим,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського та Путіна: коротко

Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Керівник Кремля погодився зустрітись, але не на окупованій території.

Згодом Президент України заявив, що зустріч можна провести у Ватикані.

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