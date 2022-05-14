Об этом рассказала сама активистка Светлана Нужна, которую и задержали в Мадриде.

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Что случилось на акции

По ее словам, это была акция под названием "Бессмертный полк", на буклете был перечеркнут фашистский символ. Она убеждает, что имела право там быть, потому что дедушка воевал в 1945 году.

"Полиция оцепила эту колонну россиян и не подпускала к ним украинцев. Это была хорошая картинка для росСМИ о том, что Испания вместе с Россией. Потом российские каналы опубликовали, что якобы я напала на колонну этого полка, но такого не было", – сказала активистка.

Женщина говорит, что вошла внутрь колонны. У людей там были российские флаги и некоторые были с наклейкой с буквой Z.

В какой-то момент я надела украинский флаг и плакат с надписью "Россияне, за что вы нас убиваете" и подняла его над головой. После этого меня какой-то дедушка ударил по голове, кто-то пытался вырвать из рук флаг, они начали скандировать "Прочь",

– вспоминает Светлана.

Затем прибежали полицейские и начали вытаскивать украинку из колонны. "Я упала и меня ударили снова по голове", – сказала она.

Смотрите видео, как задержали украинку в Мадриде:



Почему украинку задержали и за что будут судить

Когда активистку выносили из колонны, то перевернули ногами вверх, и она случайно кого-то зацепила ногами.

Цинично, но полиция написала, что в этот момент я избила полицейскую. Они возбудили против меня уголовное дело. Теперь меня собираются судить. Меня 32 часа продержали в страшной тюрьме (помещение для временного заключения – 24 канал) и они просто издевались надо мной, как могли,

– рассказывает Светлана.

Например, полицейские с нее снимали каждую вещь грубой силой, теперь у украинки 8 синяков на теле.

Они морально издевались – закрыли ее в одиночную камеру и в течение 5 часов не подходили, хотя та умоляла подойти. Они унижали украинку.

"Все люди говорят, что в Испании еще не было ни одного случая, когда полицию победили в суде. Это нереально. Поэтому у меня определенно серьезные проблемы", – добавляет Светлана.

Как Испания относится к украинцам и россиянам

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли Испания Россию, активистка ответила, что все знают случай с Шарием – он приехал в Испанию и попросил политическое убежище. Испания помогла ему и предоставила защиту.

Я также 3 года назад приехала в Испанию и попросила политическое убежище, в частности предоставила доказательства, что мне угрожала команда Медведчука, потому что я занимаюсь общественной деятельностью. Но Испания до сих пор не дала никакого ответа. Сейчас говорят, что теперь у меня заберут документы из-за уголовного дела, и я стану нелегалкой,

– признается украинка.

Светлана выяснила, что правящая партия – социалистически-коммунистическая. "То есть это люди, которые поддерживают Россию, поэтому их они защищают. Я бы еще сказала, что Испания на фоне Европы это "пятая колонна", как когда-то было в Раде. В Испании часто угрожают украинцам", – подытожила она.

К слову, 4 мая испанская полиция задержала пророссийского блогера Анатолия Шария. Задержание произошло благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора, СБУ и международных партнеров. Ему инкриминируют государственную измену и разжигание вражды.

Украина активно работает над тем, чтобы Анатолий Шарий как можно скорее предстал перед украинским судом и понес ответственность за свои преступления.

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