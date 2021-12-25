Разговор состоялся в формате видеоконференции. К ней присоединились более 20 сенаторов и конгрессменов из Соединенных Штатов Америки.

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В своем твиттере Зеленский назвал видеовстречу важной и продуктивной. Он подчеркнул, что Украина ценит мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны США. "Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе", – подчеркнул политик.

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Впоследствии в ОП рассказали подробности о ходе разговора. Американские политики обсудили с Зеленским ситуацию на Донбассе и у границ Украины. Речь шла о том, что она остается сложной. Ведь вместо отвода войск Россия продолжает стягивать туда войска. Глава государства описал шаги, которые Украина предпринимает для достижения мира.

Кроме этого, Зеленский обратил внимание и на то, что важно, чтобы Штаты приобщались к процессу мирного урегулирования. Политик подчеркнул, что сейчас, как никогда, имеют значение не слова, а решительные действия.

Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе,

– подчеркнул он.

Стороны общались и об усилении антироссийских санкций и взаимодействии Украины и США в сфере безопасности. Отметили, например, роль американского Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора нашего государства.

Вспомнили и о членстве в НАТО

Еще одной темой, которую обсудили политики, была поддержка со стороны Вашингтона евроатлантических стремлений Украины. Зеленский пояснил, что важно понимать перспективы относительно приобретения членства в НАТО. "Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса в вопросе интеграции Украины в Альянс", – подчеркнул глава государства.

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О чем еще общались Зеленский и депутаты США

Политики обсудили риски, связанные с газопроводом "Северный поток-2". Этот российский проект признали энергетическим оружием против Украины и всей Европы.

Американские сенаторы и конгрессмены выразили поддержку инициативе "Крымская платформа". Они заверили, что неизменно поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.

Зеленский рассказал своим собеседникам о ходе земельной, банковской и судебной реформ, а также о борьбе с олигархической системой. Он пригласил депутатов США посетить Украину в 2022 году.

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Полный текст сообщения Владимира Зеленского в Твиттере:

Провели важную и продуктивную беседу с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов @congressdotgov в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!