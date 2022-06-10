Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает 24 канал. По его словам, украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости действиями в защиту независимости.

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Вопрос к участникам саммита

По словам президента, эти вопросы указывают на то, что Европейская система может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями:

Где граница, на которой Европа подкрепит слова действиями? Почему 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, но до сих пор есть колеблющиеся политики или разрешать стране движение в Европейский Союз? Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией? Почему после того, как Россия нарушила все важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся или блокировать какие-либо отношения с таким государством?

Какие действия предлагает Зеленский

Во-первых – надо наконец-то убрать "серую" зону, которая так соблазняет Россию. Надо доказать, что Украина – это часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может это сделать.

Во-вторых, для Украины необходимы действенные гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для Европейского континента. Нужно наконец-то научиться действовать превентивно. Не просто реагировать, а действовать уже тогда, когда прозвучали слова об агрессии. Когда становится ясно, что война может начаться в любой момент.

В третьих – обязательный пункт – все военные преступники всегда должны нести ответственность. Справедливость должно сказать свое слово. И слово справедливости должно быть подкреплено действиями.

Демократия должна быть действенной – во всех смыслах. Европа должна быть действенной. Если слова сказаны, если они положены на бумагу и стали документами международного права, они должны работать. Они должны действовать,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что если это будет так, не будет возникать вопрос о том, кто же победит.

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