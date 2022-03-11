Для пленных белорусов нужно подготовить много камер в Луцке, Ровно и Житомире. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Для белорусских военных следует готовить камеры

Геращенко отметил, что белорусские войска станут для Путина таким бременем, как для Гитлера когда-то была итальянская армия. При первых залпах английского или советского оружия в Африке или под Сталинградом итальянцы все бросали и разбегались.

Наступать горе-армиям Лукашенко нужно будет на Волынь, Ровно, Житомир. Те же места, где 80 лет назад украинцы давали отпор и советским, и немецким войскам,

– добавил советник министра.

Кроме того, вместе с украинцами против армий Лукашенко будут тысячи белорусских патриотов, которые будут бороться за свободу и Украины, и Беларуси.

"Думаю, что разбегаться и дезертировать белорусская армия будет еще быстрее российской. Поэтому в Луцке, Ровно, Житомире нужно готовить много камер для будущих белорусских военнопленных", – отметил Геращенко.

По его словам, не важно, будет ли наступать белорусская армия в Украине или нет. Ведь все равно мы победим.

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