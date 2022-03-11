Для полонених білорусів потрібно підготувати багато камер у Луцьку, Рівному та Житомирі. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Для білоруських військових слід готувати камери

Геращенко зазначив, що білоруські війська стануть для Путіна таким тягарем, як для Гітлера колись була італійська армія. При перших залпах англійської або радянської зброї в Африці чи під Сталінградом італійці кидали усе та розбігалися.

Наступати горе-арміям Лукашенка треба буде на Волинь, Рівне, Житомир. Ті самі місця, де 80 років тому українці давали відсіч і радянським, і німецьким військам,

– додав радник міністра.

Окрім цього, разом з українцями проти армій Лукашенка будуть тисячі білоруських патріотів, які боротимуться за волю й України, й Білорусі.

"Думаю, що розбігатися і дезертувати білоруська армія буде ще швидше за російську. Тож у Луцьку, Рівному, Житомирі треба готувати багато камер для майбутніх білоруських військовополонених", – зазначив Геращенко.

За його словами, не важливо, чи наступатиме білоруська армія в Україну, чи ні. Адже все одно ми переможемо.

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