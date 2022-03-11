Путіну потрібне гарматне м'ясо, він бачить, що його війська не перемагають і перший раунд він програв у сенсі часових рамок, досягнень та перспектив. Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат та ексглава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

Зверніть увагу Росія поширює інформацію про "планову ліквідацію Лукашенка", – білоруський опозиціонер

"Якщо зважиться (ввести війська – 24 канал), то це буде найбільша помилка його (Лукашенка – 24 канал) життя і він 100% вже погано закінчить", – сказав Клімкін.

Лукашенко – раб Путіна, – Клімкін

На думку дипломата, шанси того, що Білорусь вступить у війну на боці Росії – високі.

Лукашенко зараз не просто приручений Путіним, він його раб. Він від нього повністю залежить. Якось пропетляти наказ Путіна Лукашенку буде дуже складно,

– заявив Павло Клімкін.

Самопроголошений президент Білорусі, за словами ексглави МЗС, розуміє – надсилатиме людей на смерть. Клімкін не виключив участь білоруських військ у війні проти України, але буде це сьогодні, завтра чи післязавтра – інше питання.

"Думаю, що на Лукашенка сьогодні він (Путін – 24 канал) тиснув. Маємо рахуватися з тим, що Лукашенко може піти вперед", – сказав Павло Клімкін.

Зауважте, що Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що війська Білорусі можуть розпочати наступ вже о 21:00 11 березня. Загроза зберігається.

Зауважте – Білорусь окупована Росією: дивіться відео