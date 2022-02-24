Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что Запад должен немедленно прекратить любое сотрудничество с Россией.
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"Во всех возможных направлениях максимально давить на Россию, чтобы не только сломать ее экономическую возможность для продолжения войны, но и показать, что даже с тем запасом прочности, который у нее есть – эта война будет для нее самоубийственной", – заявил Краев.
Что нужно сделать
По его словам, необходимо:
- полная экономическая и политическая изоляция России;
- полная заморозка, возможно, даже отчуждение зарубежных активов;
- недопущение любого экономического сотрудничества (экспортно-импортного, финансового);
- перекрытие SWIFT.
- поставка Украине максимального количества оружия;
- закрытие воздушного пространства;
- возможно, размещение временных миссий под предлогом защиты дипломатов, которые здесь остались, или собственных граждан;
- закрыть Босфор и Дарданеллы;
- блокада Черноморского флота.
Запад должен принять решение
Как отметил Краев, если сейчас Запад не утвердит свою позицию, что вторжение России должно прекратиться и даст агрессору продолжить, тогда возникает вопрос – что собой представляет Запад и зачем тогда существует НАТО, которое призвано гарантировать безопасность этого географически-политического пространства.
"Встал вопрос принципов. То есть о каких принципах взаимопомощи, демократичности, сосуществования на основах международного права и консенсуса мы говорим, если сейчас такое происходит и разрешается без соответствующей реакции. Верю, что лидеры Запада это понимают", – подчеркнул эксперт.
Краев заявил, что война для России будет самоубийственной: смотрите видео