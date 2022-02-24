Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зазначив, що Захід повинен негайно припинити будь-яку співпрацю з Росією.

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"По всіх можливих напрямках максимально тиснути на Росію, аби не лише зламати її економічну можливість для продовження війни, але й показати, що навіть із тим запасом міцності, який в неї є – ця війна буде для неї самовбивча", – заявив Краєв.

Що потрібно зробити

За його словами, необхідно:

повна економічна та політична ізоляція Росії;

повне замороження, можливо, навіть відчуження закордонних активів;

недопущення будь-якої економічної співпраці (експортно-імпортної, фінансової);

перекриття SWIFT.

постача Україні максимальної кількості зброї;

закриття повітряного простору;

можливо, розміщення тимчасових місій під приводом захисту дипломатів, які тут залишилися, або власних громадян;

закрити Босфор і Дарданелли;

блокада Чорноморського флоту.

Захід має ухвалити рішення

Як наголосив Краєв, якщо зараз Захід не ствердить свою позицію, що вторгнення Росії має припинитися і дасть агресорці продовжити, тоді виникає питання – що собою представляє захід і навіщо тоді існує НАТО, яке покликане гарантувати безпеку цього географічно-політичного простору.

"Постало питання принципів. Тобто про які принципи взаємодопомоги, демократичності, співіснування на основах міжнародного права та консенсусу ми говоримо, якщо зараз таке відбувається і дозволяється без відповідної реакції. Вірю, що лідери Заходу це розуміють", – підкреслив експерт.

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Краєв заявив, що війна для Росії буде самовбивча: дивіться відео