Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зазначив, що Захід повинен негайно припинити будь-яку співпрацю з Росією.
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"По всіх можливих напрямках максимально тиснути на Росію, аби не лише зламати її економічну можливість для продовження війни, але й показати, що навіть із тим запасом міцності, який в неї є – ця війна буде для неї самовбивча", – заявив Краєв.
Що потрібно зробити
За його словами, необхідно:
- повна економічна та політична ізоляція Росії;
- повне замороження, можливо, навіть відчуження закордонних активів;
- недопущення будь-якої економічної співпраці (експортно-імпортної, фінансової);
- перекриття SWIFT.
- постача Україні максимальної кількості зброї;
- закриття повітряного простору;
- можливо, розміщення тимчасових місій під приводом захисту дипломатів, які тут залишилися, або власних громадян;
- закрити Босфор і Дарданелли;
- блокада Чорноморського флоту.
Захід має ухвалити рішення
Як наголосив Краєв, якщо зараз Захід не ствердить свою позицію, що вторгнення Росії має припинитися і дасть агресорці продовжити, тоді виникає питання – що собою представляє захід і навіщо тоді існує НАТО, яке покликане гарантувати безпеку цього географічно-політичного простору.
"Постало питання принципів. Тобто про які принципи взаємодопомоги, демократичності, співіснування на основах міжнародного права та консенсусу ми говоримо, якщо зараз таке відбувається і дозволяється без відповідної реакції. Вірю, що лідери Заходу це розуміють", – підкреслив експерт.
Краєв заявив, що війна для Росії буде самовбивча: дивіться відео