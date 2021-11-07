Как все начиналось, как возникла идея создать фестиваль современного украинского и международного кино "Бруківка", чем он уникален и из каких стран представляют свои работы участники, а также о проблемах и плюсах современного кинематографа – читайте в интервью с кинорежиссером.

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Короткометражки и начало

Расскажите о себе, с чего началась ваша история съемок? Когда впервые взяли в руки камеру?

Все началось с того, что я с самого детства любил фильмы, киносалоны, разные интересные телевизионные шоу украинского производства, которые появлялись в начале 2000-х. И когда уже появились первые телефоны с камерой, то я начал снимать короткометражные фильмы, не имея никакого образования, ища программы или информацию, как монтировать в журналах.

Ко Дню Независимости мы вспоминали вместе ключевые события и анализировали процессы и явления, которые повлияли на развитие Украины. Редакция продолжает проект историями 30 украинцев, которые повлияли на нашу жизнь. И это не обязательно известные артисты или политики. Мы хотим показать, как каждый из нас по-своему строит Украину. Читайте все истории в спецпроекте " Независимые".

Я искал их на рынке, в киосках и вычитывал. С седьмого класса я начал делать небольшие короткие сюжеты, ролики, различные социальные рекламы. Ближе к 11-му классу у меня появилась любительская камера и я начал делать различные информационные или познавательные продукты. Я начал снимать короткометражное кино. Это была художественно-игровая или другая тематика. Тогда я начал участвовать в школьных конкурсах.



"Ближе к 11-му классу у меня появилась любительская камера" / Фото из фейсбука Андрея Зайца

Уже тогда появилась команда среди ведущих и музыкантов нашего города и мы начали делать бесплатную передачу для местного телевидения. Так мы оттачивали свои навыки и побывали во многих местах, фестивалях и записали более сотни интервью. Позже я начал профессионально заниматься рекламой, работал и как волонтер – входил в оргкомитеты различных музыкальных и исторических фестивалей города. Так перешло все и к собственному фестивалю и профессиональному короткометражному и полнометражному кино.



"Мы оттачивали свои навыки и побывали во многих местах, фестивалях и записали более сотни интервью" / Фото из фейсбука Андрея Зайца

Сколько фильмов вы сняли? Расскажите о первом.

Всего роликов, передач и фильмов у меня на Youtube-канале более 1000. Первый фильм, за который мне не стыдно, – короткометражный фильм ужасов The Cervidae. Мы снимали его в конце 9-го класса на любительскую камеру. Тогда мы отправили его на фестиваль в Великобританию. Работы принимались со всей Европы на английском языке. Поскольку не было интернета, мы печатали листовки и просили всех знакомых заходить на сайт и голосовать.



"Поскольку не было интернета, мы печатали открытки" / Фото из фейсбука Андрея Зайца

"Более 70% работ подали из других городов и областей Украины"

Как возникла идея создать украинский фестиваль современного украинского и международного кино "Бруківка" в Каменце-Подольском?

Идея сделать кинофестиваль была давно. Я еще хотел сделать в 2014 году киноальманах – собрать 5-6 режиссеров, которые хотели бы снять сюжет. Это должно было быть художественно-игровое кино: комедия, драма, боевик, ужасы. Но не удалось, потому что у нас операторы снимают либо корпоративную свадьбу, либо ничего. А более креативная молодежь не решилась. В 2017 году был конкурс молодежных проектов от Каменец-Подольского Молодежного совета, где было выделено 50 тысяч гривен на пять проектов.



"Идея сделать кинофестиваль была давно" / Фото из фейсбука Андрея Зайца

Комиссия, которая состояла из активистов и представителей власти, выбирала лучшего. Вместе с Татьяной Сметанюк, которая возглавляет ОО "Каменный остров", мы решили подать идею небольшого фестиваля "Молодежного кино" и сразу назвали его "Бруківка". Проект был поддержан, к 50 тысячам гривен я приложил еще 25 тысяч, и так возник первый кинофестиваль в Каменце-Подольском.

Но мы рассчитывали на авторов именно из этого города. Однако более 70% работ подали из других городов и областей Украины. Мы были шокированы, как это было интересно людям.

Мы тогда собрали очень крутую группу волонтеров и решили развивать эту идею в следующем году. Одним из наших гостей был Юрий Ковалев – режиссер фильма "Сторожевая застава". Он порекомендовал отправиться на Госкино, просить финансирования и сразу переводить наш формат на международный.



"Мы были шокированы, как это было интересно людям" / Фото с официальной страницы фестиваля в фейсбуке

Мы попробовали. На второй кинофестиваль мы собрали 3290 фильмов из разных стран мира. Мы разработали концепцию для волонтеров со всей Украины. Мы их поселяли, кормили, занимались с ними за два месяца до фестиваля. Фестиваль прошел успешно, многие режиссеры, актеры, продюсеры узнали, что есть город Каменец-Подольский.

"Я всегда стремился сделать наш кинофестиваль доступным для молодежи"

Чей опыт вы перенимали?

Готовясь ко второму кинофестивалю, я брал опыт других украинских региональных: Львовский, "Молодость". Я был невероятно впечатлен Одесским международным кинофестивалем в 2019 году, который проходил за два месяца до нашего третьего. Я воодушевился. Я всегда стремился сделать наш кинофестиваль доступным для молодежи.

Чем уникален Ваш кинофестиваль?

Мы отличаемся от других фестивалей тем, что у нас вход для всех – бесплатный на все показы, мастер-классы, воркшопы. У нас нет таких больших бюджетов, как у передовых кинофестивалей в Украине, но мы это компенсируем атмосферой, локациями. Мы делаем ставку на молодежный дух и на любителей. И те, кто был любителем на первом кинофестивале, на третьем уже подаются к нам, как профессионалы.



"Мы делаем ставку на молодежный дух и на любителей" / Фото Zruchno.Travel

Кинофестиваль "Бруківка" вырос в большой фестиваль с 4000 посетителей и участников из 100 стран мира. Из каких стран подаются чаще всего?

Мы практикуем такую вещь, как и все фестивали. У нас есть вступительный взнос для участников – 1 – 5 долларов, и из этих взносов формируется призовой фонд. Это может быть 2 – 3 тысячи долларов, который распределяется между победителями. Больше всего подаются из США, Франции, Германии, Италии, Испании, стран востока – Индии, Китая, Кореи и Ирана.



Кинофестиваль "Бруківка" / Фото с официальной страницы фестиваля в фейсбуке

Вы участвовали во многих зарубежных фестивалях. В скольких именно?

Мои работы были отобраны до 30 кинофестивалей. Десять из них были в Украине, и двадцать за рубежом – США, Великобритании, других странах Европы. Это были кинофестивали жанрового кино: ужасы, фэнтези. Также я участвовал в фестивалях рекламы. В 2018 – 2019 годах я принял участие в украинском фестивале творчества "Каннские львы". Мой фильм ужасов показывали на жанровом фестивале кино в Нью-Йорке, онлайн-фестивале Великобритании.

Какие из них были самые важные для вас?

Самым важным для меня был первый кинофестиваль независимого кино "Двери", который проходил в донецке в 2012 году. Сейчас этого фестиваля нет. Но тогда мы подали нашу студенческую работу "Неугомонный". Мы сняли ее за час без сценария, а на второй день уже смонтировали. Тогда собралась команда, которая участвовала во всех последующих проектах. Тогда мы попали в ТОП-10 лучших жанровых короткометражных фильмов фестиваля.



"Мои работы были отобраны до 30 кинофестивалей" / Фото из фейсбука кинорежиссера

"У нас все создавалось под автоматами"

Если сравнивать украинский кинематограф и зарубежный, в чем существенная разница?

Развитие. Зарубежный кинематограф не имел таких сильных ограничений 80 – 90 лет назад. У нас все создавалось под автоматами. Даже тот самый "Щорс", который снимал Довженко в Каменце-Подольском. Фильм вошел в классику мирового кино, но его снимали по написанному сценарию. И такие большие фильмы снимались по партийному указанию, а за рубежом была свобода для сценаристов, у них были условия для продюсеров.

Как раз за рубежом кино развилось во время Великой депрессии и кризиса в 1929 – 1933 годах. Это дало толчок, потому что люди не имели денег и кино поднимало дух. Как раз шла война, технологии развивались, был попкультурный феномен.

У нас было по-другому, потому что была идеология, которая не позволяла свободно творить. Если взять украинское кино за 30 лет независимости, то оно начало делать первые шаги в 2012 году с выходом "Тот, кто прошел сквозь огонь", где часть сцен снимали в Каменце-Подольском.

После этого, в 2016 – 2017 годах, была государственная поддержка и гранты, когда уже начали выходить полноценные крупнобюджетные украинские фильмы в национальных кинотеатрах. Тогда и начали знать за рубежом об украинском кино. Не просто артхаусном, но и жанровом кино, которое начало отбивать хотя бы половину своего бюджета.

"Хочется больше видеть частного независимого капитала в кинопроизводстве"

Большая проблема еще и в том, что у нас нет крупных финансовых служб. Есть телеканалы, которые работают над сериальным контентом для собственной целевой аудитории, но сериал – это не кино. Сериалы открывают новых актеров и новые таланты. Хочется больше видеть частного независимого капитала в кинопроизводстве, чтобы эти фильмы становились коммерческими.

По моему опыту могу сказать, что хорошо, когда дают бюджет на производство кино, но надо контролировать его. Можно снять хороший фильм за 30 – 40 миллионов гривен в Украине, но без должного подхода продюсеров и пиарщиков он отобьет 300 тысяч или один миллион. И если у этой студии или режиссера будет хорошая идея на следующий фильм, то просто никто им эти деньги не даст.

Легко ли находить средства на фильмы? Какие пути есть в Украине?

Сейчас есть много программ в Украине, которые появились за последние пять лет. Из профессионального – Госкино, Министерство культуры, Украинский культурный фонд, специальные грантовые программы от кинокомиссии. Также есть тематические конкурсы, где могут попробовать себя любители. Можно подаваться и на международное софинансирование, есть грантовые программы от посольств США и ЕС в Украине.



"У нас было по-другому, потому что была идеология, которая не позволяла свободно творить" / Фото из фейсбука кинорежиссера

Молодежь стала чаще посещать кинотеатры и покупать билеты именно на украинские ленты. Однако все же залы более пустые, чем во время выхода зарубежных фильмов. По вашему мнению, каковы на это причины?

Мало считаются с раскруткой и маркетингом. Это может быть качественный продукт, но не знают, как правильно его рекламировать. Сейчас есть актеры, которые сформировались в Украине, на которых зрители готовы идти. Они сейчас получают "Золотую дзигу" и другие престижные премии. Нужно знать своего зрителя и работать на него.

Вы являетесь членом Украинской киноакадемии. По вашему мнению, как изменился украинский кинематограф после Революции Достоинства?

Телеканалы и кинотеатры начали замещать тот контент, который шел из стран СНГ, в частности, из России. Если посмотреть, то за последний год фильмы сильно выросли по бюджетам, качеству, подходам. Раньше играли театральные актеры в сериалах и фильмах. И была ощутимая разница между театральными и киноактерами. Но сейчас все адаптировались. Однако все же очень мало национальной анимации. В этом году на национальную премию было подано шесть анимационных короткометражных фильмов.

Какие сильные стороны у украинского кинематографа?

Наши фильмы начали появляться на "Венецианском кинофестивале", на"Берлинском фестивале". Эти фильмы снимаются под фестивали, а потом становятся популярными и у нас. Наши граждане начали интересоваться фестивальным кино, о котором все говорят. У нас появилось много молодых режиссеров, техника стала доступнее.

Все развивается и я думаю, что через десять лет национальное кино будет окупаться полноценно и будет интересно. Просто надо больше работать с жанровым кино. У нас тоже появится Стивен Спилберг. Просто нужно дождаться, когда национальное кино сойдет с иглы Госкино.



"У нас тоже появится Стивен Спилберг" / Фото из фейсбука кинорежиссера

Вы были выбраны в эксперты Украинского культурного фонда, где Вы будете оценивать проекты фильмов и сериалов, которые могут быть профинансированы до конца года за счет государственного бюджета. Какую тематику чаще всего выбирают украинские режиссеры и почему?

Заявители Украинского культурного фонда делают ставку на серии документальных фильмов о культурной идентичности украинцев, биографии известных деятелей, игровые короткометражные фильмы, тревел-шоу и игровые веб-сериалы.

"У нас не хватает фантастики"

Какая тематика наименее популярна среди украинских кинорежиссеров?

Если брать из любителей и из короткометражного жанра, то все жанры развиваются: ужасы, экспериментальное кино. У нас не хватает фантастики, потому что это спецэффекты, тяжелые продакшны. У нас 70% фильмов – драма, в частности, на военную тематику. Или это комедия, которая рассчитана на такую аудиторию, которая пойдет. Однако этот фильм не будет иметь ценности. Хотелось бы больших и масштабных баек о каких-то деятелях, пусть современной истории. Чтобы фильм крутился вокруг одного героя и чтобы мы проживали с ним всю его историю.

Существует стереотип, что в регионе добиться успеха трудно. Вы являетесь примером того, как в небольшом городке это сделать можно. Что бы вы посоветовали людям, которые видят лишь "спасение" в больших городах?

В маленьких городах надо пробовать развивать идею. Всегда будет что-то не так и будет что-то ломаться, будет не нравиться. Сначала это может быть команда мечты, а со временем она может развалиться, потом снова собраться. Это жизнь. Надо просто не отпускать эту идею, а пробовать и добиться. Мы учимся на ошибках.

Надо учиться, заниматься самообразованием. Я учился не на режиссера, а на экономиста, заочно – на политолога. Меня интересовала деятельность в городском совете, в культуре с детства. Я пробовал, волонтерил. А сейчас я помогаю на уровне области делать кинокомиссию и развивать ее, популяризировать регион и привлекать студии.