По крайней мере, пока с ним готовы о чем-то говорить. Об этом президент сказал в интервью Reuters и CNN.

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Зеленский также добавил, что хотел бы верить, что война еще не продлится долго.

Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента Российской Федерации, пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров. Я так считаю,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что пока не может сказать, что для этого нужно. Но отметил, что "это уже не измеряется деньгами".

"К сожалению, сейчас это измеряется людьми. Людей не бывает очень много. Я бы очень хотел сохранить наше население и точно не ценой жизней", – сказал Зеленский.

Примечательно, что на четвертый день полномасштабного наступления России на Украину агрессор сам попросил провести переговоры. Делегация россиян встретилась с украинской стороной 27 февраля.

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