Такого не удалось бы ни одной стране мира, даже США и Китаю. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Наши Вооруженные Силы ведут маневренную войну. Они отходят в тех районах, где их могут уничтожить. Сватово и вообще Луганская область – это зона тройного удара. Там присутствие ВСУ не означало бы ничего, кроме их гарантированного уничтожения", – рассказал советник главы ОПУ.

Если не будет армии – потеряем другие территории

По словам Арестовича, сейчас важно сохранить жизнь украинских военных, ведь если не будет армии, то мы потеряем и другие территории.

Поэтому в тех городах, где есть преимущественная сила противника, как на Луганщине, а соотношение составляет 1 к 20, ВСУ маневрируют – отходят, контратакуют и т.д.

К сожалению, невозможно защитить всю территорию. Война никоим образом не идет за это – война продолжается, чтобы истощить врага и сохранить наши вооруженные силы. Вот тогда мы вернем всю территорию Украины,

– подчеркнул Арестович.

Он также добавил, что высшее военно-политическое руководство Украины ставит целью обязательное возвращение Донбасса и Крыма.

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