Таке не вдалося б жодній країні світу, навіть США та Китаю. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Наші Збройні Сили ведуть маневрову війну. Вони відходять у тих районах, де їх можуть знищити. Сватове й взагалі Луганська область – це зона потрійного удару. Там присутність ЗСУ не означала б нічого, крім їх гарантованого знищення", – розповів радник глави ОПУ.

Якщо не буде армії – втратимо інші території

За словами Арестовича, зараз надважливо зберегти життя українських військових, адже якщо не буде армії, то ми втратимо й інші території.

Тому у тих містах, де є переважна сила противника, як на Луганщині, а співвідношення становить 1 до 20, ЗСУ маневрують – відходять, контратакують тощо.

На жаль, неможливо захистити усю територію. Війна жодним чином не йде за це – війна триває, щоб виснажити ворога й зберегти наші Збройні Сили. Ось тоді ми повернемо усю територію України,

– наголосив Арестович.

Він також додав, що вище військово-політичне керівництво України ставить за мету обов'язкове повернення Донбасу та Криму.

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