Об этом он заявил во время ежегодной встречи с польскими послами, организованной МИДом Польши. Анджей Дуда подчеркнул, что Западу ни в коем случае нельзя повторять ошибки, которые он уже допускал раньше.

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Санкции против России должны только усиливаться

Я считаю, что санкции должны сохраняться, пока Украина не скажет, что их можно снять – Украина, на которую напали,

– сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что санкции против России следует усиливать. И делать это, пока в Украине не скажут, что их можно ослаблять. Президент Польши также подчеркнул, что "стратегическая автономия в Европе" может потерпеть крах. А разобьется она реальность агрессии со стороны России.

Путину нужно "закрутить гайки"

И этому поспособствуют колебания в вопросах, связанных с предоставлением Украине тяжелого вооружения. Не в последнюю очередь его возмущает тот факт, что некоторые чиновники стремятся посадить Украину и Россию за стол переговоров . Сделать это тогда, когда страна-агрессорка продолжает убивать мирное население нашего государства.

Вы должны закрутить гайки, чтобы помочь Украине, чтобы Владимир Путин попросил разговор,

– сказал Дуда послам.

Заметим, что в Украине размышляют над возвращением в переговорный процесс. Но предположения делают крайне осторожно, ведь у нашего государства все еще есть недостаточное количество рычагов влияния. А без них садиться за один стол просто бессмысленно.

Арахамия рассказал, когда могут возобновить переговоры

Участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия, а также Рустем Умеров назвали условия, при которых можно будет снова вернуться в этот процесс. Согласно данным наших представителей, это можно будет сделать уже в августе.

Украина будет готова к переговорам, когда сможет укрепить свои позиции на фронте. В то же время, Арахамия не уточнил, что именно он имеет в виду. Не исключено, что он связывает это с успехами, которые ВСУ удастся достичь после проведения контрнаступления.

В то же время ни о каких переговорах и речи быть не может. Украинская команда сейчас проводит несколько телефонных разговоров с представителями страны-агрессорки. В то же время обе стороны прекрасно понимают, что почвы для возможности сесть за стол переговоров пока нет. Арахамия заметил, что наша позиция все еще достаточно слаба. И пока мы не сможем взять контроль над ситуацией в свои руки, до этого о переговорах и думать не следует.

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