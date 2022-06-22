Про це він заявив під час щорічної зустрічі з польськими послами, яку організовує МЗС Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що Заходу ні в якому разі не можна повторювати помилки, яких він уже допускав раніше.

Читайте також Україна вирішуватиме, на яких умовах буде мир, – Макрон процитував слова українського гімну

Санкції проти Росії повинні лише посилюватись

Я вважаю, що санкції мають зберігатися доти, доки Україна не скаже, що їх можна зняти – Україна, на яку напали,

– сказав Анджей Дуда.

Він зауважив, що наразі санкції проти Росії слід посилювати. І робити це доти, поки в Україні не скажуть, що їх можна послаблювати. Президент Польщі також підкреслив, що "стратегічна автономія в Європі" може зазнати краху. А розіб'ється вона об реальність агресії з боку Росії.

Путіну потрібно "закрутити гайки"

І цьому посприяють коливання у питаннях, пов'язаних із наданням Україні важкого озброєння. Не в останню чергу його обурює той факт, що деякі високопосадовці прагнуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Зробити це тоді, коли країна-агресорка продовжує убивати мирне населення нашої держави.

Ви повинні закрутити гайки, щоб допомогти Україні, щоб Володимир Путін попросив про розмову,

– сказав Дуда послам.

Зауважимо, що в Україні розмірковують над поверненням до переговорного процесу. Але припущення роблять вкрай обережно, адже наша держава все ще має недостатню кількість важелів впливу. А без них сідати за один стіл просто немає сенсу.

Арахамія розповів, коли можуть відновити переговори

Учасники переговорної групи з Росією Давид Арахамія, а також Рустем Умеров назвали умови, за яких можна буде знову повернутись до цього процесу. Згідно з даними наших представників, це можна буде зробити уже в серпні.

Україна буде готова до переговорів тоді, коли зможе зміцнити свої позиції на фронті. Водночас Арахамія не уточнив, що саме він має на увазі. Не виключено, що він пов'язує це з успіхами, яких ЗСУ вдасться досягнути після проведення контрнаступу.

Натомість наразі про жодні переговори й мови бути не може. Українська команда зараз проводить по кілька телефонних розмов з представниками країни-агресорки. Водночас обидві сторони чудово розуміють, що ґрунту для можливості сісти за один стіл переговорів наразі немає. Арахамія зауважив, що наша позиція все ще досить слабка. І поки ми не зможемо взяти контроль над ситуацією у свої руки, доти про перемовини й думати не слід.

Варте уваги – прем'єр Люксембургу відвідав зруйновану Київщину: дивіться відео