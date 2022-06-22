Про це він заявив під час щорічної зустрічі з польськими послами, яку організовує МЗС Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що Заходу ні в якому разі не можна повторювати помилки, яких він уже допускав раніше.
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Санкції проти Росії повинні лише посилюватись
Я вважаю, що санкції мають зберігатися доти, доки Україна не скаже, що їх можна зняти – Україна, на яку напали,
– сказав Анджей Дуда.
Він зауважив, що наразі санкції проти Росії слід посилювати. І робити це доти, поки в Україні не скажуть, що їх можна послаблювати. Президент Польщі також підкреслив, що "стратегічна автономія в Європі" може зазнати краху. А розіб'ється вона об реальність агресії з боку Росії.
Путіну потрібно "закрутити гайки"
І цьому посприяють коливання у питаннях, пов'язаних із наданням Україні важкого озброєння. Не в останню чергу його обурює той факт, що деякі високопосадовці прагнуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Зробити це тоді, коли країна-агресорка продовжує убивати мирне населення нашої держави.
Ви повинні закрутити гайки, щоб допомогти Україні, щоб Володимир Путін попросив про розмову,
– сказав Дуда послам.
Зауважимо, що в Україні розмірковують над поверненням до переговорного процесу. Але припущення роблять вкрай обережно, адже наша держава все ще має недостатню кількість важелів впливу. А без них сідати за один стіл просто немає сенсу.
Арахамія розповів, коли можуть відновити переговори
Учасники переговорної групи з Росією Давид Арахамія, а також Рустем Умеров назвали умови, за яких можна буде знову повернутись до цього процесу. Згідно з даними наших представників, це можна буде зробити уже в серпні.
Україна буде готова до переговорів тоді, коли зможе зміцнити свої позиції на фронті. Водночас Арахамія не уточнив, що саме він має на увазі. Не виключено, що він пов'язує це з успіхами, яких ЗСУ вдасться досягнути після проведення контрнаступу.
Натомість наразі про жодні переговори й мови бути не може. Українська команда зараз проводить по кілька телефонних розмов з представниками країни-агресорки. Водночас обидві сторони чудово розуміють, що ґрунту для можливості сісти за один стіл переговорів наразі немає. Арахамія зауважив, що наша позиція все ще досить слабка. І поки ми не зможемо взяти контроль над ситуацією у свої руки, доти про перемовини й думати не слід.
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