"Надо валить из страны": депутат Колесник дважды объяснила свои скандальные слова
Вокруг переписки "слуги народа" Анны Колесник о том, что "надо валить из страны" разгорелся скандал. В Сети обратили внимание на то, что женщина отправила сообщение во время доклада в Раде главнокомандующего ВСУ. Сама нардеп заверила, что между этим нет связи.
Источник:фейсбук Анны Колесник
На фото, обнародованных журналистами, видно сообщение "Мы слушаем Хомчака" и "Надо валить из этой страны". Точную дату отправления разглядеть трудно.
О скандале Надо валить из страны, – "слуга" Колесник переписывалась во время выступления Хомчака в Раде
На эту тему политик написала 2 сообщения в своем фейсбуке, но первый удалила незадолго после публикации. Заметим, что в соцсети она подписана как "Колесник", а на сайте Рады – "Колисник".
Попытка №1
Сначала Колисник написала, что не планирует покидать страну навсегда. Мол, имела в виду всего лишь отдых на майские праздники.
Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь,
– заверила депутат.
И добавила, что ей обидно, что СМИ именно так растолковали ее слова. "Жаль, что их не интересует работа в комитете и вне стен Рады", – добавила она.
Сообщение Колесник в Фейсбуке / Скриншот
Сейчас этой записи уже нет на странице депутата, он также доступен при переходе по соответствующей ссылке. Зато там появилась новая публикация.
Попытка №2
В 16:29 Колисник опубликовала уже более подробное объяснение. В частности заверила, что переписка не связана с докладом Хомчака. Мол, 2 сообщения касаются разных тем.
"Я не пишу по эмиграцию, а об отдыхе на майские праздники. Да, я собираюсь отдохнуть, когда у меня будет перерыв от работы. Ничего общего с "выездом" из страны навсегда.
Новая публикация депутата Колесника / Скриншот
Вложились в раскрутку этой псевдосенсации те, у кого уже давно все подготовлено именно для "заграничного патриотизма" – оффшоры там, дети там, там сообщники", – считает Колесник.
"Слуга народа" заверила, что она патриотка своей страны и не собирается ее покидать. А в парламенте будет заниматься тем, ради чего туда пришла – менять страну к лучшему.
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