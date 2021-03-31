Вокруг переписки "слуги народа" Анны Колесник о том, что "надо валить из страны" разгорелся скандал. В Сети обратили внимание на то, что женщина отправила сообщение во время доклада в Раде главнокомандующего ВСУ. Сама нардеп заверила, что между этим нет связи.

На фото, обнародованных журналистами, видно сообщение "Мы слушаем Хомчака" и "Надо валить из этой страны". Точную дату отправления разглядеть трудно.

О скандале Надо валить из страны, – "слуга" Колесник переписывалась во время выступления Хомчака в Раде

На эту тему политик написала 2 сообщения в своем фейсбуке, но первый удалила незадолго после публикации. Заметим, что в соцсети она подписана как "Колесник", а на сайте Рады – "Колисник".

Попытка №1

Сначала Колисник написала, что не планирует покидать страну навсегда. Мол, имела в виду всего лишь отдых на майские праздники.

Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь,

– заверила депутат.

И добавила, что ей обидно, что СМИ именно так растолковали ее слова. "Жаль, что их не интересует работа в комитете и вне стен Рады", – добавила она.

Сообщение Колесник в Фейсбуке / Скриншот

Сейчас этой записи уже нет на странице депутата, он также доступен при переходе по соответствующей ссылке. Зато там появилась новая публикация.

Попытка №2

В 16:29 Колисник опубликовала уже более подробное объяснение. В частности заверила, что переписка не связана с докладом Хомчака. Мол, 2 сообщения касаются разных тем.

Справка. Хомчак отчитался в Раде об обострении на Донбассе. Он заявил, что Россия наращивает войска у границы и заверил, что ВСУ готовы к адекватному ответу.

"Я не пишу по эмиграцию, а об отдыхе на майские праздники. Да, я собираюсь отдохнуть, когда у меня будет перерыв от работы. Ничего общего с "выездом" из страны навсегда.

Новая публикация депутата Колесника / Скриншот

Вложились в раскрутку этой псевдосенсации те, у кого уже давно все подготовлено именно для "заграничного патриотизма" – оффшоры там, дети там, там сообщники", – считает Колесник.

"Слуга народа" заверила, что она патриотка своей страны и не собирается ее покидать. А в парламенте будет заниматься тем, ради чего туда пришла – менять страну к лучшему.

Обратите внимание! Накануне в парламенте разгорелся скандал с участием другого "слуги народа" – Сергея Швеца. Депутат от "ЕС" заявила, что он пришел на работу пьяным.