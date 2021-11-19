Глава Миноброны заявил, что они проанализировали угрозы Украины. Об этом министр рассказал во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

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Нам нужно защитить наше небо и наше море

Алексей Резников заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином коснулись фундаментальных потребностей с точки зрения развития наших способностей.

Если сегодня у нас мощные развитые сухопутные войска, то у нас остается важным потребность в противовоздушной и противоракетной обороне и флоте. То есть нам нужно защитить наше небо и наше море,

– заявил министр.

Также министры обороны обсуждали дополнительную помощь. Отдельно:

сначала проанализировали угрозы более детально;

потом обсуждали потребности и возможности их решения.

"Дело в том, что мы одинаково оцениваем риски и угрозы. Мне важно было говорить не о выражении озабоченности, а о конкретных действиях и вещах. И мы о них вчера говорили", – пояснил Резников.

Обратите внимание! 16 ноября Алексей Резников встретился с госсекретарем по вопросам обороны Британии и Северной Ирландии Беном Уоллесом. Они отметили " обострение ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России".

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