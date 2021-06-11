Такое мнение на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Читайте также "Водная блокада" Крыма: оккупанты угрожают Украине международным судом

Условие рассмотрения подачи воды в Крым

Председатель парламента отметил, что теоретически обсуждение Украиной подачи воды в оккупированный Крым возможно, однако для этого следует понимать "всю палитру имеющихся вопросов".

Потому что это не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечания, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе это просто разговор ради разговора,

– заявил Разумков.

Сейчас, по его мнению, непрофессионально комментировать этот вопрос.

Вопрос поставки воды в Крым: последние новости