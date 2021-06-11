Таку думку на брифінгу у межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
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Умова розгляду подачі води у Крим
Голова парламенту зазначив, що теоретично обговорення Україною подачі води в окупований Крим можливе, однак для цього слід розуміти "усю палітру наявних питань".
Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови,
– заявив Разумков.
Наразі, на його думку, непрофесійно коментувати це питання.
Питання постачання води у Крим: останні новини
- Нещодавно спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення постачання води в Крим у випадку "дуже серйозних поступок" зі сторони Росії.
- Арестович уточнив, що воду в Крим "можна міняти на повне виконання мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення окупованих територій на умовах України".
- Міністерство закордонних справ України у відповідь зазначило, що воду з материкової України подадуть тільки в деокупований Крим. У відомстві також нагадали, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова.