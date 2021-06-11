Таку думку на брифінгу у межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Умова розгляду подачі води у Крим

Голова парламенту зазначив, що теоретично обговорення Україною подачі води в окупований Крим можливе, однак для цього слід розуміти "усю палітру наявних питань".

Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови,

– заявив Разумков.

Наразі, на його думку, непрофесійно коментувати це питання.

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