Надо создать условия, чтобы у украинцев не было необходимости давать взятки, – Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подчеркнул, что тех коррупционеров, которые строят огромные схемы, надо беспощадно сажать за решетку.

Об этом он сказал в программе "Острый вопрос".

Он считает, что коррупция в Украине дошла до низового уровня и если проанализировать все ее аспекты, включая бытовые, то в этом процессе задействованы миллионы.

Никто не будет сажать миллионы людей. Есть большая разница между теми, кто вынужденно предлагает и дает взятки, и теми, кто нагло, по-мародерски требует и берет. Тех будем сажать беспощадно,

– подчеркнул Гриценко.

По словам кандидата в президенты, необходимо создать условия, чтобы у украинцев не было необходимости давать взятки.

"Если вы предприниматель и вам оплатить честно налог – это меньше, чем давать взятку, у вас не будет никакой мотивации давать эти взятки", – подчеркнул Анатолий Гриценко.