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      Надо создать условия, чтобы у украинцев не было необходимости давать взятки, – Гриценко

      8 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подчеркнул, что тех коррупционеров, которые строят огромные схемы, надо беспощадно сажать за решетку.

      Об этом он сказал в программе "Острый вопрос".

      Он считает, что коррупция в Украине дошла до низового уровня и если проанализировать все ее аспекты, включая бытовые, то в этом процессе задействованы миллионы.

      Никто не будет сажать миллионы людей. Есть большая разница между теми, кто вынужденно предлагает и дает взятки, и теми, кто нагло, по-мародерски требует и берет. Тех будем сажать беспощадно,
      – подчеркнул Гриценко.

      По словам кандидата в президенты, необходимо создать условия, чтобы у украинцев не было необходимости давать взятки.

      "Если вы предприниматель и вам оплатить честно налог – это меньше, чем давать взятку, у вас не будет никакой мотивации давать эти взятки", – подчеркнул Анатолий Гриценко.

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      Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Коррупция
      Источник: 24 Канал
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