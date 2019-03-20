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      Треба створити умови, щоб в українців не було потреби давати хабарі, – Гриценко

      102 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Кандидат у президенти Анатолій Гриценко підкреслив, що тих корупціонерів, які будують величезні схеми, треба нещадно саджати за ґрати.

      Про це він сказав у програмі "Гостре питання".

      Він вважає, що корупція в Україні дійшла до низового рівня і якщо проаналізувати всі, включаючи побутові, її аспекти, то в цьому процесі задіяні мільйони.

      Ніхто не буде саджати мільйони людей. Є велика різниця між тими, хто вимушено пропонує та дає хабарі, і тими, хто нахабно, по-мародерськи вимагає і бере. Тих будемо саджати нещадно,
      підкреслив Гриценко.

      За словами кандидата у президенти, необхідно створити умови, щоб в українців не було потреби давати хабарі.

      "Якщо ви підприємець і для вас сплатити чесно податок – це менше, ніж давати хабар, у вас не буде жодної мотивації давати ці хабарі", наголосив Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Корупція
      Джерело: 24 Канал
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