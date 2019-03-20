Треба створити умови, щоб в українців не було потреби давати хабарі, – Гриценко

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко підкреслив, що тих корупціонерів, які будують величезні схеми, треба нещадно саджати за ґрати.

Про це він сказав у програмі "Гостре питання".

Він вважає, що корупція в Україні дійшла до низового рівня і якщо проаналізувати всі, включаючи побутові, її аспекти, то в цьому процесі задіяні мільйони.

Ніхто не буде саджати мільйони людей. Є велика різниця між тими, хто вимушено пропонує та дає хабарі, і тими, хто нахабно, по-мародерськи вимагає і бере. Тих будемо саджати нещадно,

– підкреслив Гриценко.

За словами кандидата у президенти, необхідно створити умови, щоб в українців не було потреби давати хабарі.

"Якщо ви підприємець і для вас сплатити чесно податок – це менше, ніж давати хабар, у вас не буде жодної мотивації давати ці хабарі", – наголосив Анатолій Гриценко.