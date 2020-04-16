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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Надо творчески подойти к Пасхе: Вселенский патриарх Варфоломей дал совет церквям

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      Варфоломей призвал священников не бояться современных технологий / radiosvoboda.org

      Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что священнослужители и верующие не должны бояться новейших технологий. По его словам, их нужно использовать, в частности, для соблюдения карантина в Пасху.

      Одним из положительных результатов нашего общего вызова есть сознательный и творческий подход к взаимоотношениям друг с другом, рассказал патриарх Варфоломей в интервью "Укринформу".

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      Дистанционное взаимодействие, происходящее с помощью различных средств современных технологий, позволяет не только поддерживать друг друга с целью утешения и спасения, но и способствовать нашим мечтам и программам на пути сотрудничества и прогресса,
      – подчеркнул вселенский патриарх.

      Он призвал священников познавать новые способы общения с верующими. Мол, люди являются живой традицией, а тело Христово – живое сообщество.

      "Мы всегда должны быть внимательными, но никоим образом не бояться использовать технологии, которые должны применяться как средство на благо людей Божьих", – резюмировал Варфоломей.

      К слову, Вселенский патриархат в своем фейсбуке тоже ведет прямые трансляции с богослужений. Такую же трансляцию планирует вести и на Пасху.


      Расписание пасхальных трансляций в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пасха Коронавирус COVID-19 Новости Украины Вселенський патриархат Новости политики
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