Надо творчески подойти к Пасхе: Вселенский патриарх Варфоломей дал совет церквям
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что священнослужители и верующие не должны бояться новейших технологий. По его словам, их нужно использовать, в частности, для соблюдения карантина в Пасху.
Одним из положительных результатов нашего общего вызова есть сознательный и творческий подход к взаимоотношениям друг с другом, рассказал патриарх Варфоломей в интервью "Укринформу".
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Дистанционное взаимодействие, происходящее с помощью различных средств современных технологий, позволяет не только поддерживать друг друга с целью утешения и спасения, но и способствовать нашим мечтам и программам на пути сотрудничества и прогресса,
– подчеркнул вселенский патриарх.
Он призвал священников познавать новые способы общения с верующими. Мол, люди являются живой традицией, а тело Христово – живое сообщество.
"Мы всегда должны быть внимательными, но никоим образом не бояться использовать технологии, которые должны применяться как средство на благо людей Божьих", – резюмировал Варфоломей.
К слову, Вселенский патриархат в своем фейсбуке тоже ведет прямые трансляции с богослужений. Такую же трансляцию планирует вести и на Пасху.
Расписание пасхальных трансляций в Украине / инфографика 24 канала
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