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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Треба творчо підійти до Великодня: Вселенський патріарх Варфоломій дав пораду церквам

      -
      Варфоломій закликав священників не боятися сучасних технологій / radiosvoboda.org

      Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що священнослужителі й віряни не повинні боятися новітніх технологій. За його словами, їх потрібно використовувати, зокрема, для дотримання карантину у Великдень.

      Одним з позитивних результатів нашого спільного виклику є свідомий і творчий підхід до взаємин одне з одним, розповів патріарх Варфоломій в інтерв'ю "Укрінформу".

      Важливо МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

      Дистанційна взаємодія, що відбувається за допомогою різноманітних засобів сучасних технологій, дає змогу не лише підтримувати одне одного з метою втішання та спасіння, а й сприяти нашим мріям та програмам на шляху співпраці та прогресу,
      – підкреслив вселенський патріарх.

      Він закликав священників пізнавати нових способів спілкування з вірянами. Мовляв, люди є живою традицією, а тіло Христове – жива спільнота.

      "Ми завжди повинні бути уважними, але жодним чином не боятися використовувати технології, які мають застосовуватися як засіб на благо людей Божих", – резюмував Варфоломій.

      До слова, Вселенський патріархат у своєму фейсбуці теж веде прямі трансляції з богослужінь. Таку ж трансляцію планує вести і на Великдень.


      Розклад великодніх трансляцій в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Великдень Вселенський патріархат Новини України Новини політики
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