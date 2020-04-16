Треба творчо підійти до Великодня: Вселенський патріарх Варфоломій дав пораду церквам

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що священнослужителі й віряни не повинні боятися новітніх технологій. За його словами, їх потрібно використовувати, зокрема, для дотримання карантину у Великдень.

Одним з позитивних результатів нашого спільного виклику є свідомий і творчий підхід до взаємин одне з одним, розповів патріарх Варфоломій в інтерв'ю "Укрінформу".

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Дистанційна взаємодія, що відбувається за допомогою різноманітних засобів сучасних технологій, дає змогу не лише підтримувати одне одного з метою втішання та спасіння, а й сприяти нашим мріям та програмам на шляху співпраці та прогресу,

– підкреслив вселенський патріарх.

Він закликав священників пізнавати нових способів спілкування з вірянами. Мовляв, люди є живою традицією, а тіло Христове – жива спільнота.

"Ми завжди повинні бути уважними, але жодним чином не боятися використовувати технології, які мають застосовуватися як засіб на благо людей Божих", – резюмував Варфоломій.

До слова, Вселенський патріархат у своєму фейсбуці теж веде прямі трансляції з богослужінь. Таку ж трансляцію планує вести і на Великдень.



Розклад великодніх трансляцій в Україні / інфографіка 24 каналу