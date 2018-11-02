Надо защищать Родину: как боевики заставляют военных нарушать договоренности

Сутки на фронте была неспокойными. В боях погиб один украинский военный, еще двое – получили ранения.

Российские наемники 20 раз открывали огонь по позициям наших защитников.

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Горячим местом зоны боевых действий на востоке остается Приазовье, там палят и днем и ночью.

Здесь много друзей, знакомых, есть уже те, которые погибли, уже нет их. Надо защищать свою Родину,

– рассказал военнослужащий ВСУ Владимир.

Стреляют здесь почти всеми калибрами днем и ночью. Военные уже привыкли к постоянным обстрелам.



Фото с фронта

Однако, цель в обстрелах даже неприцельных бойцы видят – террористы хотят заставить их открыть огонь из большого калибра.

Они заставляют нас ответить огнем, нарушая минский договор,

– сказал военнослужащий ВСУ Артем.

Однако адекватный ответ на то и адекватный: если по тебе палят из пулемета, надо ответить из пулемета. На гранатомет – гранатометом.

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А если враг применит артиллерию, от нее же и получит отпор.