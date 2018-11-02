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      Треба захищати Батьківщину: як бойовики змушують військових порушувати домовленості

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      Доба на фронті була неспокійною. У боях загинув один український військовий, ще двоє – отримали поранення.

      Російські найманці 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників.

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      Найгарячішим місцем зони бойових дій на сході лишається Приазов'я, там гатять і вдень і вночі.

      Тут багато друзів, знайомих, є вже ті, які загинули, вже немає їх. Треба захищати свою Батьківщину,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Володимир.

      Стріляють тут майже усіма калібрами вдень і вночі. Військові вже звикли до постійних обстрілів.


      Фото з фронту

      Проте, ціль у обстрілах навіть неприцільних бійці бачать – терористи хочуть змусити їх відкрити вогонь з великого калібру.

      Вони змушують нас відповісти вогнем, порушуючи мінський договір,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Артем.

      Проте адекватна відповідь на те і адекватна: якщо по тобі гатять з кулемета, треба відповісти з кулемета. На гранатомет – гранатометом.

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      А якщо ворог застосує артилерію, від неї ж і отримає відсіч.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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