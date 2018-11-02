Треба захищати Батьківщину: як бойовики змушують військових порушувати домовленості
Доба на фронті була неспокійною. У боях загинув один український військовий, ще двоє – отримали поранення.
Російські найманці 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників.
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Найгарячішим місцем зони бойових дій на сході лишається Приазов'я, там гатять і вдень і вночі.
Тут багато друзів, знайомих, є вже ті, які загинули, вже немає їх. Треба захищати свою Батьківщину,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Володимир.
Стріляють тут майже усіма калібрами вдень і вночі. Військові вже звикли до постійних обстрілів.
Фото з фронту
Проте, ціль у обстрілах навіть неприцільних бійці бачать – терористи хочуть змусити їх відкрити вогонь з великого калібру.
Вони змушують нас відповісти вогнем, порушуючи мінський договір,
– сказав військовослужбовець ЗСУ Артем.
Проте адекватна відповідь на те і адекватна: якщо по тобі гатять з кулемета, треба відповісти з кулемета. На гранатомет – гранатометом.
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А якщо ворог застосує артилерію, від неї ж і отримає відсіч.