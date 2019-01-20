Надругательство над распятием Иисуса Христа в Умани: появилась реакция посла Израиля
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил события в Умани Черкасской области, где было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа. В частности, дипломат назвал это актом вандализма и провокацией. Также он надеется, что это не будет иметь негативных последствий для представителей различных религиозных сообществ города.
Соответствующее сообщение появилось на в его Twiter-аккаунте.
Читайте также: Памятник жертвам Холокоста вандалы разрушили полностью на Одесщине
"Я слышал новости об акте вандализма, надругательстве над распятием в Умани. Я хочу решительно осудить этот поступок, а также любой акт против религиозного символа любой религии", – отметил он.
Кроме того, дипломат надеется, что эта провокация не повредит мирному сосуществованию всех общин в Умани.
Напомним, 24 канал сообщал, что на Крещение неизвестные в Умани фактически разломали пополам гипсовое распятие Иисуса Христа, который установили на берегу пруда по случаю 1025-летия со дня Крещения Руси. Заметим, что это уже не первый акт вандализма в отношении этого памятника. Местные христиане во всем обвиняют хасидов, с которыми у них идет настоящая "война".