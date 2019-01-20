Надругательство над распятием Иисуса Христа в Умани: появилась реакция посла Израиля

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил события в Умани Черкасской области, где было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа. В частности, дипломат назвал это актом вандализма и провокацией. Также он надеется, что это не будет иметь негативных последствий для представителей различных религиозных сообществ города.

Соответствующее сообщение появилось на в его Twiter-аккаунте.

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"Я слышал новости об акте вандализма, надругательстве над распятием в Умани. Я хочу решительно осудить этот поступок, а также любой акт против религиозного символа любой религии", – отметил он.

Кроме того, дипломат надеется, что эта провокация не повредит мирному сосуществованию всех общин в Умани.

I heard the news about the act of vandalism against a crucifix in #Uman.

I wish to strongly condemn this act as well as any act against any religious symbol of any religion.

I hope that this provocation will not harm the peaceful coexistence of all communities in Uman. — Joel Lion (@ambassadorlion) January 19, 2019

Напомним, 24 канал сообщал, что на Крещение неизвестные в Умани фактически разломали пополам гипсовое распятие Иисуса Христа, который установили на берегу пруда по случаю 1025-летия со дня Крещения Руси. Заметим, что это уже не первый акт вандализма в отношении этого памятника. Местные христиане во всем обвиняют хасидов, с которыми у них идет настоящая "война".