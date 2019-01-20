Наруга над розп'яттям Ісуса Христа в Умані: з’явилась реакція посла Ізраїлю
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив події в Умані Черкаської області, де було пошкоджено гіпсове розп'яття Ісуса Христа. Зокрема, дипломат назвав це актом вандалізму та провокацією. Також він сподівається, що це не матиме негативних наслідків для представників різних релігійних спільнот міста.
Відповідний допис з’явився на у його Twiter-акаунті.
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"Я чув новини про акт вандалізму, наругу над розп'яттям в Умані. Я хочу рішуче засудити цей вчинок, а також будь-який акт проти релігійного символу будь-якої релігії", – зауважив він.
Крім того, дипломат сподівається, що ця провокація не зашкодить мирному співіснуванню всіх громад в Умані.
Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що на Водохреще невідомі в Умані фактично розламали навпіл гіпсове розп’яття Ісуса Христа, який встановили на березі ставка з нагоди 1025-річчя з дня Хрещення Русі. Зауважимо, що це вже не перший акт вандалізму щодо цього пам’ятника. Місцеві християни у всьому звинувачують хасидів, з якими у них іде справжня "війна".