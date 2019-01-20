Наруга над розп'яттям Ісуса Христа в Умані: з’явилась реакція посла Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив події в Умані Черкаської області, де було пошкоджено гіпсове розп'яття Ісуса Христа. Зокрема, дипломат назвав це актом вандалізму та провокацією. Також він сподівається, що це не матиме негативних наслідків для представників різних релігійних спільнот міста.

Відповідний допис з’явився на у його Twiter-акаунті.

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"Я чув новини про акт вандалізму, наругу над розп'яттям в Умані. Я хочу рішуче засудити цей вчинок, а також будь-який акт проти релігійного символу будь-якої релігії", – зауважив він.

Крім того, дипломат сподівається, що ця провокація не зашкодить мирному співіснуванню всіх громад в Умані.

I heard the news about the act of vandalism against a crucifix in #Uman.

I wish to strongly condemn this act as well as any act against any religious symbol of any religion.

I hope that this provocation will not harm the peaceful coexistence of all communities in Uman. — Joel Lion (@ambassadorlion) January 19, 2019

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що на Водохреще невідомі в Умані фактично розламали навпіл гіпсове розп’яття Ісуса Христа, який встановили на березі ставка з нагоди 1025-річчя з дня Хрещення Русі. Зауважимо, що це вже не перший акт вандалізму щодо цього пам’ятника. Місцеві християни у всьому звинувачують хасидів, з якими у них іде справжня "війна".