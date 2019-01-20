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      Над багатостраждальним гіпсовим Ісусом Христом невідомі знову познущалися в Умані

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      В Умані на Водохреща невідомі знову пошкодили гіпсове розп'яття Ісуса Христа
      В Умані на Водохреща невідомі знову пошкодили гіпсове розп'яття Ісуса Христа / Прес-служба Нацполіції

      19 січня на Водохреще в Умані, що на Черкащині, на березі ставка невідомі пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Христа, встановлене на дерев’яному хресті. Зараз їхні особи правоохоронці.

      Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, вищезазначений інцидент вже зареєстровано. Крім того, відкрито кримінальне провадження за статею Кримінального кодексу щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності тощо.

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      Ісус Христос, Умань, гіпсовий розп'яття, Умань, Черкащина, релігія

      Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

      Додамо, що це вже не вперше невідомі глумляться над цією гіпсовою скульптурою Ісуса Христа. Зокрема, невдовзі після встановлення, у серпні 2013 року, невідомі обписали його образливими написами на івриті ("Досить гнівити Бога")

      Ісус Христос, Умань, гіпсовий розп'яття, Умань, Черкащина, релігія
      Пошкодження на гіпсовому розп'ятті Ісуса Хреста, що сталися у серпні 2013 року 

      31 грудня 2016 року з хреста було зірвано фігуру Розіп'ятого Ісуса.

      Ісус Христос, Умань, гіпсовий розп'яття, Умань, Черкащина, релігія
      Пошкодження на гіпсовому розп'ятті Ісуса Хреста, що сталися наприкінці 2016 року 

      А у вересні 2018 року розп’яття отримало пошкодження у вигляді кіптяви та залишків горіння поліетиленового пакету. Також у той же день на ньому з’явися надпис на івриті, виконаний глиною.
       
      Ісус Христос, Умань, гіпсовий розп'яття, Умань, Черкащина, релігія
      Пошкодження на гіпсовому розп'ятті Ісуса Хреста, що сталися у вересні 2018 року 

      Гіпсове розп’яття Ісуса Христа було встановлено у 2013 році з нагоди 1025 річниці Хрещення Русі.

      До слова, хасиди щороку в Умані святкують Новий рік або Рош ха-Шан, оскільки покоїться прах наставника хасидів Раббі Нахмана, правнука засновника хасидизму. У 2018 році до міста з’їхались близько 30 тисяч паломників. За інформацією місцевих ЗМІ, між хасидами та християнами розгортається "справжня війна".

      Теги: Релігія Поліція Кримінальні новини Новини Черкас Новини України
      Джерело: 24 канал
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