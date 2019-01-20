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      Над многострадальным гипсовым Иисусом Христом неизвестные снова поиздевались в Умани

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      В Умани на Крещение неизвестные снова повредили гипсовое распятие Иисуса Христа
      В Умани на Крещение неизвестные снова повредили гипсовое распятие Иисуса Христа / Пресс-служба Нацполиции

      19 января на Крещение в Умани Черкасской области, на берегу пруда неизвестные повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте. Сейчас их личности правоохранители устанавливают.

      Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, вышеупомянутый инцидент уже зарегистрирован. Кроме того, открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и тому подобное.

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      Иисус Христос, Умань, гипсовый распятие, Умань, Черкасская, религия

      Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

      Добавим, что это уже не первый случай, когда неизвестные глумятся над этой гипсовой скульптурой Иисуса Христа. В частности, вскоре после установления, в августа 2013 года, злоумышленники исписали ее оскорбительными надписями на иврите ( "Хватит гневить Бога")

      Иисус Христос, Умань, гипсовый распятие, Умань, Черкасская, религия
      Повреждения на гипсовом распятии Иисуса Христа, которые произошли в августа 2013 года 

      31 декабря 2016 с креста была сорвана фигуруа Распятого Иисуса.

      Иисус Христос, Умань, гипсовый распятие, Умань, Черкасская, религия
      Повреждения на гипсовом распятии Иисуса Христа, которые произошли в конце 2016 

      А в сентябре 2018 распятия получило повреждения в виде копоти и остатков горения полиэтиленового пакета. Также в тот же день на нем появись надпись на иврите, выполненная глиной.
       
      Иисус Христос, Умань, гипсовый распятие, Умань, Черкасская, религия
      Повреждения на гипсовом распятии Иисуса Христа, которые произошли в сентябре 2018 

      Гипсовое распятие Иисуса Христа был установлен в 2013 году по случаю  1025 годовщины Крещения Руси.

      К слову, хасиды ежегодно в Умани празднуют Новый год или Рош ха-Шана, поскольку здесь покоится прах наставника хасидов рабби Нахмана, правнука основателя хасидизма. В 2018 году в город съехалось около 30 тысяч паломников. По информации местных СМИ, между хасидами и христианами разворачивается "настоящая война".

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Криминальные новости Религия Полиция
      Источник: 24 канал
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