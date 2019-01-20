Над многострадальным гипсовым Иисусом Христом неизвестные снова поиздевались в Умани
19 января на Крещение в Умани Черкасской области, на берегу пруда неизвестные повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте. Сейчас их личности правоохранители устанавливают.
Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, вышеупомянутый инцидент уже зарегистрирован. Кроме того, открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и тому подобное.
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Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Добавим, что это уже не первый случай, когда неизвестные глумятся над этой гипсовой скульптурой Иисуса Христа. В частности, вскоре после установления, в августа 2013 года, злоумышленники исписали ее оскорбительными надписями на иврите ( "Хватит гневить Бога")
Повреждения на гипсовом распятии Иисуса Христа, которые произошли в августа 2013 года
31 декабря 2016 с креста была сорвана фигуруа Распятого Иисуса.
Повреждения на гипсовом распятии Иисуса Христа, которые произошли в конце 2016
Гипсовое распятие Иисуса Христа был установлен в 2013 году по случаю 1025 годовщины Крещения Руси.
К слову, хасиды ежегодно в Умани празднуют Новый год или Рош ха-Шана, поскольку здесь покоится прах наставника хасидов рабби Нахмана, правнука основателя хасидизма. В 2018 году в город съехалось около 30 тысяч паломников. По информации местных СМИ, между хасидами и христианами разворачивается "настоящая война".